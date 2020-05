Savino: “Inter, prenderei Chiesa. Lautaro Martinez? Con 111 milioni…”

Condividi questo articolo

Nicola Savino, dichiarato tifoso dell’Inter, ha parlato dei nerazzurri a 360°: dalla conquista della Champions League nel 2010 al mercato, tra Federico Chiesa e Lautaro Martinez. Ecco le parole a “Sportmediaset”

TRIPLETE E MERCATO – Nicola Savino parla di Inter a 360°: «Conservo ancora il biglietto e le fotografie di Madrid: ero lì, è stata un’emozione unica. Mancavano 30 secondi e dicevo “calma, ancora non è vinta”. Poi lacrime a dirotto. Messi? È un sogno, sognare non costa niente in questo momento. È una di quelle cose che in questo tempo sospeso prova a fare. Ma sarebbe bello avere Chiesa: giocatore più abbordabile, darebbe un tocco di Italia e sarebbe futuribile. Lasciare andare Lautaro Martinez è dura, ma di fronte a 111 milioni anche il tifoso fa un passo indietro. Come si direbbe al bar, lo farei andare via».

Fonte: Sportmediaset.