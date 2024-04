Savino: «Frattesi in panchina? Mi sanguina il cuore! Toglierei uno»

Frattesi ha regalato all’Inter una vittoria in rimonta sul campo dell’Udinese con una rete al 95′. Savino celebra il centrocampista romano sottolineando quanto non gli vada giù vederlo in panchina: di seguito quanto dichiarato dal conduttore e tifoso nerazzurro a DAZN

ARMA IN PIÙ – Davide Frattesi ha completato la rimonta dell’Inter ad Udine, dove si è un po’ complicata la vita nel primo tempo. Nicola Savino snocciola qualche numero ed incensa il centrocampista ex Sassuolo: «Soddisfatto sì perché a parte gli scherzi, ventitré tiri a tre e 78% di possesso palla: le chiacchiere stanno a zero. Poi uno può anche sembrare antipatico quando è così… I miei preferiti? Mi sanguina il cuore quando vedo Frattesi in panchina. Quando entra a 4 minuti dalla fine io trasecolo, vado a San Siro sempre quando gioca l’Inter e lui è uno dei miei preferiti. Poi che dire, Calhanoglu che non sbaglia mai un rigore. Barella, Pavard, persino Sommer che ha collezionato decine di clean sheet anche se non si è capito bene cosa è successo sul gol di Samardzic. Chi toglierei al posto di Frattesi? È molto difficile, magari Mkhitaryan ogni tanto. Difficile togliere Barella e Calhanoglu, magari ogni tanto una volta in meno l’armeno».