Savino: “Derby? Lautaro Martinez grande assente. Hernandez fortissimo”

Nicola Savino, presentatore TV e noto tifoso dell’Inter, nel corso di un’intervista rilasciata su “TuttoSport” ha detto la sua riguardo il Derby di Milano, l’assenza di Lautaro Martinez e di Theo Hernandez, a detta sua il più pericoloso del Milan. Poi ha concluso parlando del lavoro di Antonio Conte e di Mauro Icardi oggi al Paris Saint-Germain.

IL DERBY – Nicola Savino presenta Inter-Milan, a detta sua un derby non facile così come racconta la classifica: «Sulla carta sì, ma non si gioca con la carta. Il derby non rispetta sempre i pronostici. Questi 19 punti di differenza che ci separano nel derby non contano, sono bugiardi. E’ una partita sempre a sé».

SENZA LAUTARO – In vista di Inter-Milan, il presentatore parla anche dell’assenza di Lautaro Martinez: «Purtroppo sarà il grande assente, è un vero peccato che non possa giocare questa partita. Ci avrebbe fatto davvero molto comodo. Domenica si è visto che senza di lui si fa molta fatica».

IL SOSTITUTO – Inter-Milan sarà la partita di Alexis Sanchez, in coppia con Romelu Lukaku: «Ho visto bene Sanchez, speriamo in bene, che si possa sbloccare e tornare El Niño Maravilla. Il ragazzino (Esposito, ndr) è ancora un pochino acerbo, sotto porta si emoziona. Io spero che qualcuno la butti dentro è troppo importante vincere…».

IL MILAN – Savino parla del Milan in vista del Derby, soffermandosi in particolare su due giocatori: «È davvero impressionante Theo Hernandez, è fortissimo. La prima volta che l’ho visto sono rimasto a bocca aperta. Più di Ibrahimovic? Si assolutamente anche se Ibra è Ibra, anche se però Ibra sta lì, non esattamente mobile. Ma Theo se va via chi lo prende? Va a 200 all’ora… pazzesco. Milan Ibrahimovic-dipendente? Dipende da Ibra nel carattere. Da quanto è tornato Zlatan sono cresciuti nella convinzione. Da quando è arrivato lui le cose sono migliorate per il Milan. Ma contro il Verona anche senza di lui le occasioni le hanno avute e tante. Hanno attaccato come dei pazzi».

SENZA ICARDI – Savino dice la sua riguardo l’ex capitano Mauro Icardi: «Se l’Inter è arrivata a Nicola Savino, 52 anni, “travestito” da Achille Lauro mandarlo via a Parigi un motivo ci sarà. Da tifoso sono contento di come stanno andando le cose, sono contento di Lukaku, di quanto sta segnando».

SU CONTE – Riguardo l’attuale tecnico dell’Inter: «A me piace come sta giocando l’Inter. È l’allenatore che sta dando tanto, che sta facendo la differenza e può farlo ancora».

SANREMO – Savino conclude facendo riferimento a Sanremo: «Il CR7 di Sanremo? Amadeus. Anche se è della Juventus sono sicuro che gli farà piacere questo complimento. E Romelu Lukaku è Fiorello».