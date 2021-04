Savino: «Conte, solo un pazzo non lo accetterebbe. Ora capìta una cosa»

Nicola Savino, noto tifoso dell’Inter, ha parlato di Antonio Conte, allenatore della squadra nerazzurra, capolista del campionato di Serie A

ALLENATORE – Queste le parole ai microfoni di “Radio Radio” da parte di Nicola Savino, noto tifoso dell’Inter, sull’allenatore della squadra nerazzurra che ieri ha parlato anche del suo futuro. «Adesso solo un pazzo non accetterebbe Conte, sta vincendo. Notavo all’inizio di questo campionato, del secondo, con i primi risultati non brillantissimi, che a Conte non si perdona nient’altro che non sia la vittoria. Adesso abbiamo capito che è un vincente, che deve tenere il gruppo unito e quindi ci piace. L’uscita dalla Champions? Siamo stati molto sfigati».

Fonte: RadioRadio.it