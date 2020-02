Savicevic: “Inter meglio del Milan, ma non nettamente. Lautaro Martinez…”

Dejan Savicevic, ex attaccante del Milan, intervistato dal portale “Derbyderbyderby.it” ha parlato del derby tra Inter e Milan, in programma domenica alle 20:45. L’ex attaccante rossonero elogia Lautaro Martinez, che sarà assente per squalifica nella sfida di domenica.

PIU’ FORTI – Dejan Savicevic, ex attaccante del Milan, ha parlato dell’Inter e della squadra rossonera, che si sfideranno domenica sera per il derby di Milano: «Il Milan è in buon momento anche se ha pareggiato col Verona. L’Inter l’ho vista a Udine, ha vinto ma non mi sembra ancora del tutto uscita dal suo momento delicato dei pareggi consecutivi. Se i rossoneri avranno Ibra, bene. Poi per la squadra di Pioli è un vantaggio non avere contro Lautaro Martinez, lui è forte, mi piace molto. Nel derby non conta la classifica, non conta nulla di tutto il resto, ma per la squadra di Pioli è dura. È l’Inter ad avere più pressione, a dover fare la partita. È più l’Inter in lotta per un obiettivo rispetto al Milan. Loro sono più forti, ma non nettamente più forti».

Fonte: derbyderbyderby.it