Savic: “Juventus o Inter? Sarebbe bello se la Lazio vincesse la Serie A”

Savic “tifa” Lazio per la vittoria della Serie A. Il difensore dell’Atlético Madrid, intervistato da Sky Sport al termine della partita di Champions League vinta 1-0 contro il Liverpool (vedi articolo), ha dato la sua preferenza sui biancocelesti rispetto a Inter e Juventus.

LA SCELTA – Stefan Savic è stato in Italia dal 2012 al 2015 con la Fiorentina, prima di passare all’Atlético Madrid. Stasera ha battuto il Liverpool in Champions League, e a fine partita si è espresso anche sulla Serie A: «Ancora mi ricordo un po’ di italiano. Seguo sempre la Serie A perché mi piace molto il campionato: quest’anno è molto interessante con Juventus, Inter e una squadra che per me sta facendo un lavoro impressionante che è la Lazio. Sarebbe veramente bello vedere che vince la Lazio, con tutto quello che stanno facendo quest’anno».