Saviano, ma non sarà troppo?: «Inter, omertà sull’Inchiesta Curve, Denuncia? Una tra mille!»

Dopo l’uscita infelice sui social al termine di Bologna-Inter, Roberto Saviano sembra cavalcare l’onda del momento. Il noto giornalista di cronaca continua ad avanzare accuse al club nerazzurro nell’ambito dell’Inchiesta Doppia Curva.

LO SCOPO – Dichiarazione dopo dichiarazione, Roberto Saviano esagera nel puntare il dito contro la società e la dirigenza dell’Inter. Il giornalista, di fede napoletana, interviene su Radio CRC e continua ad additare: «La mia storia su Instagram ha uno scopo preciso: fare luce su una vicenda giudiziaria che viene messa in ombra dai successi sportivi. Inter responsabile? Abbiamo degli elementi più che indiziari. L’omertà su queste vicende è immensa: ci sono delle vicende articolate che so bene fanno tremare la società. L’Inter vuole denunciarmi per la mia storia su Instagram? Si andrebbe ad aggiungere a mille altre denunce. Volevo innescare indignazione proprio nei tifosi interisti: volevo generare ciò che si è generato a cascata. L’inchiesta Doppia Curva, tra le più importanti fatte nel mondo occidentale, mostra come la dirigenza delle curve delle squadre milanesi sia assolutamente infiltrata».

Saviano, il troppo stroppia: ancora accuse rivolta all’Inter!

L’INDAGINE – Roberto Saviano continua: «Stiamo parlando di infiltrazioni di altissimo livello: il clan Mancuso nella curva milanista ed il clan Bellocco nella curva interista. I dirigenti, che hanno rapporti diretti con le società, sono scelti di fatto dalle organizzazioni criminali: non stiamo parlando di semplici alleanze, la situazione quindi merita un allarme. Io ho voluto usare, forzando ovviamente, il gol del Bologna, che è un fatto sportivo, per fare luce sul fatto giudiziario. Le società tendono ad utilizzare la vittoria sportiva per non intervenire su questi temi». Saviano, oltre a non preoccuparsi delle gravi accuse diffamatorie rivolte al club interista, rincara anche la dose. Non sarà troppo adesso?