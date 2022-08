Satriano… E due! Contro il Verona altra occasione per l’attaccante

Sta per iniziare la sfida tra Empoli e Verona, con calcio d’inizio alle ore 20.30. Seconda occasione consecutiva per Martin Satriano dal primo minuto.

TITOLARE – Altra occasione dal primo minuto per Martin Satriano, che sente la fiducia dell’allenatore Paolo Zanetti. L’attaccante in prestito dall’Inter è infatti alla seconda consecutiva da titolare, dopo essere già sceso in campo contro il Lecce nell’ultimo turno di campionato. Al suo fianco giocherà Lammers, in un 4-3-1-2.