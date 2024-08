Satriano, il sogno Europa finisce già: Lens eliminato dal Panathinaikos!

Il sogno di giocare in Europa si infrange per Martin Satriano, col suo Lens che esce dalla Conference League per mano del Panathinaikos. La sfida di ritorno termina 2-0.

EUROPA – Cattiva serata per il Lens di William Still, che esce sconfitto dalla sfida di ritorno dei playoff di Conference League contro il Panathinaikos. Al contrario dell’andata, da cui i francesi erano usciti vincitori per 2-1, questa sera il club di Martin Satriano ha subito un netto 2-0. In verità, però, il giovane attaccante dell’Inter, approdato da pochissimo in prestito al Lens, non è stato fra i protagonisti della sfida europea.

Panathinaikos-Lens, Satriano fuori prima di esserci dentro!

FINALE – Il nome del classe 2001, infatti, non solo non è comparso tra i titolari ma anche tra i nomi dei calciatori disponibili in panchina. Dunque, mentre Satriano ha seguito il match di Conference League dal divano, i suoi compagni hanno subito un doloroso KO che è costato l’eliminazione dalla competizione. Dopo un primo tempo che ha visto il risultato bloccato sullo 0-0, al 62′ è arrivato il primo gol che ha aperto le marcature del Panathinaikos, ad opera di Facundo Pellisti. Poi all’85’ il Lens ha incassato il secondo colpo, firmato Teté. Il finale del match infrange i sogni di Satriano, tra le cui ambizioni vi era quella di giocare ad alti livelli in Europa.