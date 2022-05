Satriano sfortunato con il VAR, Agoumé subentra: KO per il Brest

Sconfitta di misura per il Brest in casa, complice anche il VAR. Martin Satriano era riuscito infatti a segnare la rete del pari, annullata però dopo il check. Lucien Agoumé entrato a partita in corso.

SCONFITTA DI MISURA – Giornata storta per i due giocatori in prestito dall’Inter al Brest. Soprattutto per Martin Satriano, autore della rete del pareggio dopo lo 0-1 segnato dallo Strasburgo, annullato però dopo un check al VAR. Per Lucien Agoumé invece partenza dalla panchina, dentro soltanto al 77′ senza però avere l’occasione di incidere sulla gara.