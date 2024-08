Satriano sfida il passato, Lens-Brest: formazioni ufficiali. La scelta

Alle 15 si sfideranno Lens e Brest, partita valida per la seconda giornata della Ligue 1. Martin Satriano, giocatore in prestito dall’Inter, incontra la squadra bretone. Le formazioni ufficiali.

PANCHINA – Martin Satriano partirà dalla panchina in Lens-Brest, match valido per la seconda giornata del campionato francese. Il centravanti uruguaiano, passato in settimana dall’Inter al Lens in prestito, incontra subito il suo passato. Lo scorso anno, infatti, Satriano ha vestito la maglia del Brest centrando da titolare una storica qualificazione in Champions League. Quest’estate, la società bretone ha cercato di riprenderlo dall’Inter, ma lo stesso giocatore, quasi inspiegabilmente, ha scelto di rifiutare per andare a vestire la maglia proprio del Lens. Pochi giorni fa, il suo ex tecnico Eric Roy è stato interpellato in conferenza stampa ed è apparso abbastanza amareggiato e deluso dalla decisione presa dal giocatore. Per questa prima partita, Satriano partirà dalla panchina, ma potrebbe entrare in corso d’opera.

Lens-Brest, le formazioni ufficiali: Satriano parte in panchina

Nelle formazioni ufficiali di Lens-Brest non figura dal primo minuto Satriano. Presente invece Danso nella difesa del Lens, difensore che piace alla Roma.

Lens (3-4-2-1): Samba; Gradit, Danso, Medina; Aguilar, Diouf, Thomasson, Chavez; Zaroury, Labeau-Lascary; Sotoca. Allenatore: Will Still.

Brest (4-3-3): Bizot; Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Amavi; Camara, Martin, Magnetti; Del Castillo, Ajorque, Faivre. Allenatore: Eric Roy