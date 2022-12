Satriano: «Da sempre ho puntato a giocare in Europa! Mio idolo è Suarez»

Satriano, giocatore in prestito dall’Inter all’Empoli nell’affare Asllani, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24. Il giovane attaccante rivela il suo idolo e i suoi obiettivi

IN GRANDE − Martin Satriano, in prestito dall’Inter all’Empoli, parla del suo idolo e dei suoi obiettivi personali e con il club: «Mio idolo è Luis Suarez. Non so se riuscirò ad avvicinarmi a lui, mi manca tanto ancora. Voglio però arrivare come lui. Ho sempre voluto arrivare in Europa e giocare a questi livelli. Primo ricordo con la palla? Giocare con i miei fratelli in strada, con i loro amici. Salvezza? Dobbiamo continuare come stiamo facendo, stiamo lavorando bene e penso che siamo sulla strada giusta».