Satriano, rottura del crociato al Lens! Il comunicato e i tempi di recupero

Martin Satriano si è rotto il crociato. A pochi mesi dal suo addio all’Inter in prestito il giocatore già è costretto a fermarsi. Il Lens ha pubblicato un comunicato ufficiale.

SFORTUNATO – Martin Satriano ha lasciato ufficialmente l’Inter il 23 agosto di quest’estate. L’attaccante è rimasto fuori rosa per due mesi, non si è mai allenato con la squadra nerazzurra ed ha lasciato così il club nel silenzio. Aveva prima rifiutato il Brest, mettendo in difficoltà l’Inter, poi ha accettato il Lens, sempre in Ligue 1. La sua esperienza però sta andando nel peggiore dei modi, l’ultimo infortunio lo costringerà a stare per molto tempo fuori.

Satriano, i dettagli sull’infortunio

COMUNICATO UFFICIALE – Il Lens ha scritto sul suo sito: «Colpito durante i minuti di recupero della partita tra Lens e OGC Nice, e mentre i Sang et Or erano in inferiorità numerica, Martin Satriano ha coraggiosamente concluso la partita. Esami approfonditi hanno rivelato una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’attaccante uruguaiano sarà sottoposto a un intervento chirurgico martedì 8 ottobre 2024, seguito da un periodo di recupero stimato tra i 6 e gli 8 mesi per questo tipo di infortunio. L’intero club dà a Martin il suo pieno sostegno e gli augura una pronta guarigione».