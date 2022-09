Satriano ripaga la fiducia di Zanetti: primo gol in stagione!

Schierato da titolare nella sfida in corso in questi minuti contro la Salernitana, Martin Satriano ripaga già la fiducia di Paolo Zanetti. Primo gol stagionale, infatti, per l’attaccante dell’Inter in prestito all’Empoli.

PRIMO CENTRO – Martin Satriano si sblocca in stagione e ripaga la fiducia del tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti. Al 31′ della gara in corso ora contro la Salernitana è arrivata infatti la sua prima rete in stagione. L’attaccante di proprietà Inter ha sbloccato il risultato con un colpo di testa, prima del pareggio siglato – al 39′ – da Mazzocchi.