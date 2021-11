Satriano, ricorso Inter? L’espulsione però non può essere cancellata – CdS

Satriano squalificato per una testata che non c’è (vedi articolo). Inter e Roma, secondo il Corriere dello Sport, valutano se presentare ricorso contro il pesante stop assegnato dal Giudice Sportivo per Satriano e Morichelli (vedi squalifica).

TESTATA INESISTENTE – Inter e Roma valutano il ricorso contro il pesante stop assegnato dal Giudice Sportivo – sulla base del referto del direttore di gara – della Primavera a Satriano e Morichelli (tre giornate). Per entrambi, la motivazione della sanzione è «aver colpito con una testata a gioco fermo un calciatore avversario». Niente di più falso, come riportato anche oggi dal quotidiano romano. Le immagini dell’episodio non mostrerebbero né testate e nemmeno un altro tipo di gesto violento da parte dei due giovani coinvolti. Da capire, adesso, quale possa essere il risultato, perché l’espulsione non può essere cancellata. Possibile invece che si arrivi ad una riduzione dello stop.

Fonte: Corriere dello Sport