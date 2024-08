Satriano reca dolore, Roy (all. Brest): «Noi delusi! Fatti tanti sforzi»

Satriano ha deciso di trasferirsi dall’Inter al Lens, nonostante la possibilità di ritornare al Brest. Ne ha parlato il tecnico dei bretoni Roy.

DELUSO – Martin Satriano ha deciso di trasferirsi al Lens, anziché accettare il ritorno al Brest e giocare così la Champions League. Scelta alquanto discutibile, che ha deluso il suo ex tecnico bretone Eric Roy. L’allenatore del Brest ha parlato così in conferenza stampa: «È ovviamente una delusione vedere Martin Satriano andare al Lens. Avevamo un accordo per acquistarlo e il club si stava impegnando per riuscirci, tanti sforzi. Inoltre stavamo lavorando su un giocatore che non aveva fatto bene durante la stagione neanche a livello statistico. Ma abbiamo amato la sua grinta, la sua mentalità, il suo coinvolgimento. Purtroppo ha scelto un altro progetto e non possiamo che rispettarlo. Speriamo che non ci causi troppa sofferenza. Non so se scenderà in campo contro di noi, ma in ogni caso ci aspetta un big match a Lens». Proprio domenica l’ex Inter Satriano incontrerà il suo passato nel match tra Lens e Brest.