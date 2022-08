Satriano, prima sfortunata a Empoli: la SPAL vince al 121’!

La SPAL va avanti in Coppa Italia a tempo scaduto dei supplementari. Un gol al 121’ permette di battere 1-2 l’Empoli con Satriano che debutta.

MALE LA PRIMA – Empoli eliminato dalla Coppa Italia a sette giorni dal via della Serie A. Al Castellani si impone 1-2 la SPAL a sorpresa, con Paolo Zanetti che lascia Martin Satriano in panchina e lo inserisce al 56′ per Liam Henderson. I toscani si illudono all’80’, quando l’altro acquisto Nicolò Cambiaghi ribadisce in rete un primo tiro di Nedim Bajrami respinto dal portiere. Dura due minuti la gioia di casa, perché all’82’ pareggia Lorenzo Dickmann sul centro-destra. Si va ai supplementari e al 111′ l’Empoli avrebbe pure un rigore (che probabilmente avrebbe tirato Satriano), ma Duccio Degli Innocenti in realtà cerca lui Raffaele Celia e l’arbitro lo toglie al VAR. Al 121′ la SPAL completa il ribaltone: angolo da sinistra, gran stacco di Matteo Arena e 1-2 senza più tempo per cambiare ancora il risultato.