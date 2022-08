Satriano, contro il Lecce una prima volta in questa Serie A

Sono appena state comunicate le formazioni ufficiali della sfida – in programma alle 20.30 – tra Lecce ed Empoli di questa sera. Per Martin Satriano, in prestito ai toscani dall’Inter, arriva la prima da titolare.

PRIMA VOLTA – Esordio da titolare per Martin Satriano, che questa sera godrà della fiducia di Paolo Zanetti per l’importante sfida contro il Lecce. Entrambe le squadre sono ancora a caccia della prima vittoria e proprio l’attaccante uruguaiano in prestito dall’Inter avrà la sua occasione per rivelarsi decisivo, nella sua prima da titolare in questa Serie A.