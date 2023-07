Satriano: «Inter, difficile trovare posto lì! Ma ho una speranza»

Satriano, dopo l’esperienza in prestito all’Empoli, ha fatto ritorno al Brest. Il giovane attaccante di proprietà dell’Inter parla di questo suo nuovo inizio e del sogno di fare ritorno in nerazzurro attraverso i canali ufficiali del club francese

NUOVO INIZIO – Martin Satriano torna al Brest dopo l’esperienza all’Empoli. Le sue prime impressioni: «Sono molto felice di tornare al Brest, di ritrovare i miei ex compagni di squadra. Lavoro bene, ho buone sensazioni. Dei 6 mesi qui ho mantenuto una buona impressione della città e del club. Stavo bene, ho ricevuto molti messaggi dai tifosi. Il cambio di allenatore e le discussioni con Eric Roy hanno avuto effetto sul mio ritorno».

SOGNI – Satriano non è soddisfatto dell’ultima stagione disputata e sogna un giorno di tornare all’Inter: «Come durante la mia prima volta qui, ho intenzione di fare uno sforzo per la squadra, fare del mio meglio. Ho avuto meno successo a Empoli, ma mi ha fatto crescere e continuo a imparare per migliorare. Sono di nuovo in prestito dall’Inter ma non è facile trovare un posto lì, stanno facendo bene. Non dispero di poter tornare a giocare lì un giorno».