Satriano guarda Panathinaikos-Lens (dal divano): formazioni ufficiali

Satriano non è presente in Panathinaikos-Lens, ritorno dei preliminari di Conference League. Si riparte dal 2-1 francese dell’andata. Le formazioni ufficiali, dove non c’è il prestito Inter.

DA CASA – Esordio europeo da posticipare per Martin Satriano. L’attaccante uruguaiano, arrivato dall’Inter in prestito, non figura nell’undici titolare del Lens. Ma non c’è neanche in panchina. Dunque gli tocca tifare da casa, con i francesi che partono dal 2-1 dell’andata in Francia.

Panathinaikos-Lens, formazioni ufficiali: Satriano dal divano

Panathinaikos (4-2-3-1): Dragowski Kotsiras, Ingason, Jedvaj, Mladenovic; Arao, Cerin; Tetê, Bakasetas, Pellistri; Ioannidis.

Sostituti: Lilo (l.), Lodygin (l.), Max, Duricic, Mancini, Sporar, Limnios, Vagiannidis, Schenkeveld, Maksimovic, Zeca, Ntampizas.

Allenatore: D.Alonso.

Lens (3-4-1-2): Samba; Gradit, Khusanov, Sarr; Frankowski, Diouf, Thomasson, Machado; Pereira Da Costa; Sotoca, Saïd.

Sostituti: Koffi (l.), Petric (l.), Aguilar, Chavez, Ganiou, Fulgini, Haïdara, Labeau-Lascary, Mendy, Nzola, Pouilly, Ojediran.

Allenatore: W. Ancora.