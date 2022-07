Satriano: «Empoli, tanta voglia di iniziare e fare gol! Parlato con un ex Inter»

Per Satriano oggi presentazione ufficiale all’Empoli, dopo l’annuncio del suo trasferimento in prestito dall’Inter. L’attaccante uruguayano ha dato le sue prime sensazioni dell’esperienza in Toscana.

NUOVA OPPORTUNITÀ – Dopo la seconda parte della scorsa stagione in prestito al Brest, per Martin Satriano si apre un’esperienza in Serie A. L’attaccante di proprietà dell’Inter, in prestito (vedi articolo), parla dei primi giorni in azzurro: «Dell’Empoli conoscevo che è un grande club, una società che lavora bene. Sono stati tanti i giocatori forti qui, penso che per un giovane faccia bene venire a Empoli. Poi, come attaccante, sono una seconda punta che vuole fare gol e aiutare la squadra. Ho parlato con Matias Vecino prima di arrivare qui, lui ha parlato benissimo di Empoli: è stato un anno e mi ha detto che gli è piaciuta tanto. Mi ha convinto anche lui. Sarebbe la mia prima esperienza in Serie A dall’inizio, ho tanta voglia di iniziare e di fare bene per aiutare l’Empoli in tutto quello che serve. Mi è piaciuto tanto il campionato francese, penso sia di grande livello. Come differenza dalla Serie A c’è più fisico e intensità, qua in Italia si lavora più sulla tattica: può essere più difficile per un attaccante, qui un difensore ti chiude e non ti dà spazi».

DOVE GIOCARE – Satriano parla del ruolo, con la possibilità di fare l’esterno nel 4-3-3: «Per me è uguale. Io sono arrivato qua per aiutare la squadra, certo sono una punta ma posso giocare anche seconda punta o attaccante da solo: non ho problemi. La prima amichevole? Molto bene, penso che siamo una grande squadra. Stiamo lavorando bene ma manca ancora tanto, dobbiamo continuare così. La nazionale? Prima devo pensare qua a Empoli, a fare bene e fare qualche gol. Poi penso che arriverà il momento della nazionale».