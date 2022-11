Satriano, dal 1′ nell’Empoli per cancellare la delusione Mondiale. Ma niente sfida

La Serie A si apre ufficialmente questa sera alle 20.45, con la sfida tra Empoli e Cremonese. Martin Satriano sarà regolarmente in campo dal primo minuto, con l’obiettivo di cancellare la delusione per la mancata convocazione al Mondiale. Niente sfida tra giocatori dell’Inter con Ionut Radu, fuori per infortunio.

TITOLARE – Martin Satriano si conferma uno dei giocatori di fiducia di Paolo Zanetti per il suo Empoli. Nella sfida in programma questa sera alle 20.45 contro la Cremonese, l’attaccante dell’Inter sarà regolarmente in campo dal primo minuto. L’obiettivo è cancellare la delusione per la mancata convocazione al Mondiale, dopo l’esordio nell’Uruguay avvenuto in occasione dell’ultima sosta per le nazionali. Niente sfida tutta nerazzurra con Ionut Radu però, ancora infortunato e assente.