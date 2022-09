Satriano dal 1′ con l’Empoli, fuori invece l’avversario di proprietà Inter

Terza consecutiva dal primo minuto per Martin Satriano, che si sta prendendo il suo posto nell’attacco dell’Empoli al fianco di Lammers. L’attaccante dell’Empoli ci sarà dal 1′ nella gara delle 18.30 contro la Salernitana, che vedrà invece Lorenzo Pirola – l’altro giocatore di proprietà Inter – partire dalla panchina.

