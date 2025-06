Bruno Satin: «Jonathan David affascinato dall’Italia. Serie A sulle sue tracce»

L’Inter, già da tempo, aveva messo nel mirino Jonathan David, attaccante in scadenza dal Lille. E il francese non ha mai disdegnato l’Italia.

FASCINO – L’interesse dei club italiani per Jonathan David si fa sempre più concreto. A confermarlo è Bruno Satin, noto agente francese, che ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato del futuro dell’attaccante del Lille, al centro di diverse voci di mercato. Queste le sue parole: «In Francia – ha dichiarato Satin – si parla spesso di un possibile trasferimento di Jonathan David in Italia. Non posso dire con certezza dove andrà, se in Serie A o in Premier League, ma ho la sensazione che l’Italia eserciti su di lui un certo fascino».

Jonathan David, fascino dall’Italia! La situazione

INTERESSE – Secondo Satin, l’attaccante canadese classe 2000 sarebbe nel mirino di diverse big italiane, anche se precisa di non essere direttamente coinvolto nella trattativa: «Ho sentito parlare di Juventus, Inter e Napoli. Non seguo personalmente l’operazione, ma queste sono le voci che circolano nell’ambiente. Non stiamo parlando di un giocatore già affermato a livello internazionale, non viene dal Real Madrid o dal Barcellona, ma dal Lille. Tuttavia è in costante crescita, ha fatto molto bene in Ligue 1, e di solito chi si distingue qui riesce a imporsi anche altrove». Jonathan David è reduce da stagioni convincenti in Francia, dove ha dimostrato di essere un attaccante moderno, dinamico e capace di adattarsi a diversi contesti tattici. Le big della Serie A osservano con attenzione, consapevoli di poter puntare su un profilo giovane, ma già rodato