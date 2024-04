Sassuolo-Udinese finisce X. Scontro salvezza alla pari

Il Sassuolo e l’Udinese si equivalgono al Mapei Stadium di Reggio Emilia: 1-1 il risultato finale. Lo scontro diretto per la salvezza non porta ad un esito determinante per il prosieguo del campionato.

PARI – Sassuolo e Udinese non riescono a ottenere una vittoria fondamentale per entrambe per cercare la fuga dalla lotta salvezza. Il match del Mapei Stadium finisce 1-1 e accade tutto nei minuti conclusivi del primo tempo. Passa in vantaggio la squadra di casa con Gregoire Defrel al minuto 41, pareggia Florian Thauvin su assist del solito Roberto Pereyra. Nella ripresa nonostante i cambi nessuno ha la forza di passare ancora avanti, ci si deve accontentare del punto. Il Sassuolo rimane al penultimo posto con 24 punti e rischia seriamente dopo non aver sfruttato questa chance tra le mura amiche. L’Udinese sale a 28 e ritorna a 3 lunghezze dal terzultimo posto occupato dal Frosinone.