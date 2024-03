Il Sassuolo rischia un altro insuccesso: ma il Frosinone sbaglia il rigore!

Buona la seconda in panchina per Ballardini, col suo Sassuolo che torna a vincere. La sfida in casa contro il Frosinone termina 1-0.

TRE PUNTI – Sassuolo-Frosinone, gara valida per la ventottesima giornata di Serie A, termina 1-0. La squadra di Davide Ballardini torna a vincere dopo quattro sconfitte consecutive subite in campionato. A salvare da un ennesimo risultato sfavorevole i neroverdi è Kristian Thorstvedt. Il numero quarantadue del Sassuolo batte il portiere Turati con una conclusione precisa dalla sinistra dell’area. Finale rocambolesco, con un rigore assegnato al Frosinone all’88’ per una spinta in area di Ferrai ai danni di Cuni. Ma Kaio Jorge, che parte dal dischetto, sbaglia clamorosamente il rigore. Il recupero del secondo tempo è lunghissimo ma niente da fare, dunque, per il Frosinone che colleziona un altro insuccesso.