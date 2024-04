Sassuolo ripreso al 91’! Rimonta Salernitana utile a metà

La trentunesima giornata di Serie A comincia con la partita fra Salernitana e Sassuolo. I due gol nella parte finale del primo tempo dei neroverdi sono ripresi dai campani: 2-2 al 91’.

FINALE ROVENTE – Sfuma al 91’ la prima vittoria fuori casa del Sassuolo nel 2024. Quella che doveva essere l’ultima spiaggia per la Salernitana si trasforma in un 2-2 che non può accontentare nessuna delle due. Nell’anticipo della trentunesima giornata di Serie A al 29’ si illude di aver fatto gol Andrea Pinamonti, ma Grégoire Defrel che gli fa l’assist è in fuorigioco e il VAR annulla. Tutto buono invece al 37’, su ripartenza di Nedim Bajrami con assist per Armand Laurienté che controlla e sblocca solo davanti a Benoit Costil. Il francese aveva segnato solo un gol in questa Serie A, a settembre alla Juventus. A un minuto e mezzo dall’intervallo il raddoppio: orrore della difesa della Salernitana in uscita, Pinamonti in area serve Bajrami per il facile tap-in dello 0-2 Sassuolo.

LA RIMONTA – All’intervallo si va con i copiosi fischi dell’Arechi. I padroni di casa provano a riemergere meglio dagli spogliatoi e almeno accorciano. Un intervento di Josh Doig su Niccolò Pierozzi costa un rigore molto contestato, lo trasforma Antonio Candreva al 52’. Nel primo dei cinque minuti di recupero palla recuperata alta, assist di Emanuel Vignato per Alessandro Zanoli che sfrutta un buco di Laurienté e crossa per il pareggio di Giulio Maggiore. Proteste forti del Sassuolo per una spallata di Lorenzo Pirola su Defrel ad avviare l’azione, ma il 2-2 è assegnato. E per il Sassuolo sono due punti che saltano pesantissimi.