Sassuolo, rimonta vincente sul Verona. Super gol di Laurienté

È Sassuolo-Verona a concludere l’undicesima giornata di Serie B. I gialloblù vanno in vantaggio alla prima azione, ma subiscono la rimonta neroverde. Consigli protagonista quanto Laurienté che fa un eurogol, finisce 2-1 a Reggio Emilia.

LA RIBALTA – Due sconfitte su due per Salvatore Bocchetti da allenatore del Verona, come col Milan reggendo fino a pochi minuti dalla fine. E sì che i gialloblù contro il Sassuolo colpiscono al primo assalto, al 2’ in maniera casuale con palla giocata da Federico Ceccherini non toccata da Thomas Henry che entra dentro. Per la Lega Serie A è gol del difensore. Nei neroverdi c’è però un uomo in più, nonostante le assenze: Armand Laurienté, che al 32’ su lancio di Pedro Obiang fa quasi cinquanta metri di corsa, salta Isak Hien e piazza il pallone sul palo lontano col destro. Gol bellissimo del francese, una delle rivelazioni del Sassuolo. La squadra di casa potrebbe trovare il vantaggio con Jeremy Toljan poco dopo l’ora di gioco, ma colpisce il palo. Davide Frattesi, invece, a venti minuti dalla fine sbaglia e colpisce la sua traversa, con Andrea Consigli che salva sul colpo di testa seguente di Kevin Lasagna e Marco Davide Faraoni che spara altissimo col destro sul terzo tentativo. Lo stesso Frattesi si rifà al 74’, deviando in rete un cross basso di Hamed Junior Traoré da sinistra. Ancora a segno il centrocampista, come con l’Inter. È il gol partita per il Sassuolo, col Verona che ci prova ma si ferma a un’altra parata di Consigli su Lasagna.