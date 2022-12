Sassuolo, l’Empoli prima dell’Inter: Satriano colpisce, poi la beffa finale!

Il Sassuolo il 29 dicembre ospiterà l’Inter al Mapei Stadium per l’ultima amichevole invernale prima della ripresa del campionato. I neroverdi nel frattempo hanno affrontato l’Empoli, uscendo sconfitti. Anche l’interista Satriano in gol

TEST PRE INTER – Il Sassuolo di Alessio Dionisi il 29 dicembre alle 17 affronterà l’Inter in amichevole al Mapei Stadium prima della riapertura ufficiale del campionato che vedrà i nerazzurri affrontare il Napoli di Luciano Spalletti (vedi ultime). I neroverdi nel frattempo hanno sfidato l’Empoli di Paolo Zanetti al “Castellani”, uscendone sconfitti. Ad aprire le marcature per i toscani è stato proprio l’interista Satriano al 31′. Nella ripresa il Sassuolo spinge trovando il pari al 68’ con una girata di sinistro in area di Thorstvedt. La squadra di Dionisi colpisce anche due legni e sfiora il vantaggio più di una volta ma all’83’ arriva la beffa con il 2-1 empolese di Baldanzi. Giovedì 29 il Sassuolo proverà a rifarsi con l’Inter.