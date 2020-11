Sassuolo-Inter, neroverdi di De Zerbi al lavoro: il report

Condividi questo articolo

Sassuolo-Inter

Domenica alle 15 si giocherà Sassuolo-Inter. Mentre i nerazzurri di Conte pensano già alla sfida contro il Real Madrid di mercoledì (QUI le ultime) gli uomini di De Zerbi sono focalizzati sul campionato.

REPORT – “Dopo la vittoria di Verona i neroverdi sono tornati subito al lavoro questa mattina al Mapei Football Center: seduta defaticante per i calciatori impiegati al Bentegodi, per il resto della squadra riscaldamento, lavoro metabolico a secco e partitelle ad alta intensità su campo ridotto. Domani è in programma un allenamento mattutino a porte chiuse”.

Fonte: sassuolocalcio.it