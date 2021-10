Sassuolo-Inter, male de Vrij e Dumfries. Perisic e Dzeko trascinatori: le pagelle – CdS

Sassuolo-Inter, Inzaghi vince in rimonta grazie il quadruplo cambio a partita in corso e resta sulla scia del Napoli. Male de Vrij e Dumfries, mentre Perisic trascina la squadra alla vittoria. Di seguito le pagelle secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – Inzaghi protagonista in Sassuolo-Inter per aver cambiato la partita con il quadruplo cambio: voto 7. Stesso voto anche per i due migliori in campo per quanto riguarda i nerazzurri: Perisic e Dzeko. Il primo è imprevedibile e travolge Muldur sulla sua fascia, regalando anche un assist al bacio all’amico Edin, entrato dalla panchina e autore di un gol (vicino alla doppietta) e rigore procurato. Voto 7 anche per Lautaro Martinez che tocca pochi palloni, trova il gol dal dischetto e si dedica al lavoro sporco, crescendo nettamente nella ripresa. Male invece gli olandese Stefan de Vrij e Denzel Dumfries: il centrale infila un errore dietro l’altro negli appoggi. L’ex PSV invece sempre troppo alto, lascia scoperta la fascia e in attacco crea poco. Voto 5 per entrambi.

Fonte: Corriere dello Sport