Sassuolo in Serie A, l’Inter si complimenta: «Bentornati! Vi aspettiamo»

Il Sassuolo è ufficialmente tornato in Serie A dopo una sola stagione dalla retrocessione. L’Inter si è congratulata con la squadra neroverde per questo enorme traguardo conquistato in anticipo.

COMPLIMENTI PUBBLICI – L’Inter attraverso un post pubblicato su Twitter ha voluto mandare un messaggio di stima e benvenuto: «Bentornati in Serie A! Vi aspettiamo a San Siro». Un gesto di sportività che conferma il rispetto tra due club che negli anni hanno scritto pagine interessanti della Serie A. Il Sassuolo, infatti, è stato spesso un avversario ostico per i nerazzurri, con diversi risultati sorprendenti negli scontri diretti. Un gesto di sportività che conferma il rispetto tra due club che negli anni hanno scritto pagine interessanti della Serie A. Il Sassuolo, infatti, è stato spesso un avversario ostico per i nerazzurri, con diversi risultati sorprendenti negli scontri diretti.