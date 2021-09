Sassuolo, doppia seduta in vista dell’Inter. Le ultime dall’allenamento

L’Inter, dopo il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League (vedi articolo), sabato affronterà il Sassuolo. Di seguito il report dell’allenamento odierno della squadra di Dionisi.

REPORT – Il Sassuolo, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, ha comunicato di aver ripreso la preparazione al Mapei Football Center in vista del match di Serie A contro l’Inter. I neroverdi hanno svolto una doppia seduta. Al mattino riscaldamento, seguito da esercitazioni tattiche e lavoro metabolico a secco. Nel pomeriggio messa in azione, torello e di nuovo esercitazioni tattiche. Per concludere, una partitella su campo ridotto. Per gli uomini allenati da Alessio Dionisi domani in programma una seduta pomeridiana.

Fonte: sassuolocalcio.it