Il Sassuolo cala il poker di vittorie! Spezia KO dopo il 2-1 all’Inter

Il Sassuolo vince 1-0 contro lo Spezia, trovando la quarta vittoria consecutiva in campionato dopo i successi contro Lecce, Cremonese e Roma. Liguri subito in caduta dopo l’impresa con l’Inter

POKER DI VITTORIE − La ventisettesima giornata di Serie A si apre al Mapei Stadium con la sfida tra il Sassuolo e lo Spezia. Spezzini reduci dalla grande impresa del picco di sette giorni fa contro l’Inter, battuta 2-1. La partita però sin da subito la fa la squadra di Alessio Dionisi, che al minuto 34 colpisce la traversa con Mimmo Berardi. Spoiler: non sarà l’unico legno della serata neroverde. Sul finire del primo tempo, ci pensa invece Dragowski a salvare lo Spezia su conclusione di Matheus Henrique. Nella ripresa, il monologo non cambia: è il Sassuolo a dominare. Dopo un minuto, Dragowski è ancora impegnato a salvaguardare la sua porta, stavolta su Rogerio. Al 70′ arriva il vantaggio emiliano: Amian tocca con la mano il pallone, check al Var e rigore fischiato da Ghersini. Dal dischetto, Berardi non sbaglia. Dieci minuti più tardi è Harroui a sfiorare il raddoppio, ma il suo tap-in si stampa sul palo. Il match termina comunque con la vittoria meritata del Sassuolo, che sale a quota 36 punti in campionato.