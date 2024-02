Sassuolo ancora KO! Empoli trionfa 2-3: Bastoni decisivo al 93′

Il Sassuolo è sceso in campo al Mapei Stadium contro l’Empoli nel match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A. Parte bene la squadra di casa ma sono i toscani a trovare il vantaggio nel primo tempo. I neroverdi non demordono e rispondono colpo su colpo fino a 2-2 finale

VITTORIA PESANTE – Il Sassuolo di Dionisi ha ospitato oggi l’Empoli di Nicola al Mapei Stadium nel match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A. Nel primo tempo sembra partire bene la squadra di casa ma è l’Empoli a siglare il vantaggio all’11’ con Luperto. I toscani colpiscono anche un palo con Cancellieri e si vedono annullare un gol per fallo di mano di Maleh. La prima frazione di gioco si chiude sullo 0-1 per l’Empoli. Nel secondo tempo al 54′ cambia tutto con il calcio di rigore fischiato al Sassuolo e realizzato da Pinamonti, con tanto di esultanza polemica. Al 63′ replica subito l’Empoli e sempre dagli undici metri: Niang spiazza Consigli e riporta in vantaggio l’Empoli. Non è finita però perché al 77′ pareggia nuovamente il Sassuolo con la spizzata di capitan Ferrari. Quando tutto ormai sembra andare verso il pareggio, al 93′ l’Empoli trova il gol del definitivo 2-3 con Bastoni che di testa regala tre punti pesantissimi alla squadra di Nicola.