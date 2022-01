Sartor: «Inter più concentrata allo scudetto, la Juventus ha più da perdere»

Sartor, ex di Inter e Juventus, ha voluto analizzare la partita di questa sera valida per la Supercoppa Italiana. Secondo l’ex difensore, intervistato da TuttoJuve, i nerazzurri sono più concentrati sulla lotta scudetto.

INTER-JUVENTUS − Luigi Sartor presenta l’attesa gara di questa sera: «Mi aspetto una partita spumeggiante, senza esclusione di colpi. Mi sembrano due organici nettamente attrezzati per poter lottare su più fronti, Europa inclusa. Può influire tanto l’assenza di Federico Chiesa, ma in casa Juventus non deve essere un alibi: se esce un calciatore di grande livello, bisogna ce ne sia subito un altro pronto a sostituirlo. Secondo me la Juventus ha più da perdere dell’Inter in questa partita. Perché l’Inter è molto più concentrata sul discorso lotta scudetto. La Juventus, invece, è indietro in campionato. Vincere un trofeo potrebbe esserle utile».

Fonte: tuttojuve.com