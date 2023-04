Sarri: «Tre punti importanti nella corsa alla Champions League»

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato su Dazn della vittoria della Lazio contro il Monza in chiave Champions League. Tre punti fondamentali per allontanare l’Inter in classifica.

CONFERMA – La Lazio si conferma al secondo posto e allontana l’Inter in classifica. Maurizio Sarri ne parla così su Dazn: «Abbiamo preso tre punti, sono importanti nella corsa alla Champions League che è ancora molto molto lunga. Ci sono trenta punti a disposizione, quello che abbiamo fatto noi nelle ultime sette partite può succedere a tutti. Va preso per quello che è, non era impossibile un mese fa e non è un miracolo oggi».