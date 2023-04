Sarri: «Strada Champions League lunga, qualificazione al sicuro…»

Maurizio Sarri critica la visione della giornalista di Dazn e non si sente al sicuro con il secondo posto in campionato per la qualificazione alla Champions League.

PERCORSO – Maurizio Sarri non è tranquillo per la classifica della Lazio, il secondo posto non è ancora certo: «Noi sappiamo che il percorso per la Champions League è ancora lungo, noi dalla ventiduesima alla trentesima abbiamo recuperato tantissimi punti alle nostre rivali. In otto partite le altre ti possono riprendere, dire che la qualificazione è al sicuro mi sembra molto superficiale. Il calendario è molto difficile, non dobbiamo farci scalfire dalla sconfitta e ripartire già dalla prossima».