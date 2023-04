Sarri: «Lo Spezia ha già battuto l’Inter! Sulla Champions League…»

La Lazio di Maurizio Sarri affronterà domani lo Spezia in trasferta allo Stadio Alberto Picco e il tecnico biancoceleste ha parlato così in conferenza stampa, facendo riferimento all’Inter e alla qualificazione in Champions League.

RISCHIO − Maurizio Sarri, in conferenza stampa in vista di Spezia-Lazio, ha fatto riferimento all’Inter e alla corsa verso la Champions League per la prossima stagione (vedi articolo): «Domani ci attende una partita difficile in un ambiente caldo. Lo Spezia è in forma, ci sono tanti rischi, il primo su tutti è quello di non riuscire ad azzerare dopo la Juventus. Hanno perso una volta nelle ultime 6 partite e l’ultima in casa hanno battuto l’Inter. Se non saremo focalizzati e motivati quanto i nostri avversari, rischieremo grosso. Se non siamo in Europa in questo momento è perché evidentemente non ce lo meritiamo. Pensare alla Champions League però è fuori luogo, dobbiamo essere concentrati solo sullo Spezia. Sono dell’idea battaglia su battaglia, restiamo focalizzati sugli obiettivi attuali, poi eventualmente penseremo ai prossimi traguardi».