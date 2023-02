Sarri si tutela: «Europa? No obblighi! Lazio non tra le prime 4 per fatturato»

Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Atalanta, match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A in programma domani (sabato) alle ore 20.45. Il tecnico biancoceleste, parlando della corsa Champions League che lo vede attualmente al quarto posto, preferisce tutelarsi tirando in ballo fatturato e monte stipendi

NESSUN OBBLIGO – Maurizio Sarri si appresta ad affrontare l’Atalanta con la sua Lazio attualmente al quarto posto in classifica, dunque in piena zona Champions League. Eppure il tecnico toscano si infastidisce quando gli viene chiesto dell’obiettivo Europa: «Gli obiettivi devono essere credibili, la Lazio è una squadra che non è tra le prime quattro per monte stipendi e fatturato, quindi non ha nessuna responsabilità di questo tipo. Un conto sono gli obiettivi e un conto sono i sogni. La squadra ha voglia e fame, se non sempre riusciamo a dimostrarlo è perché abbiamo qualche limite ma la squadra è molto applicata e lo vedo tutti i giorni. La squadra crede di poter far bene, poi quello che sarà lo vedremo alla fine».