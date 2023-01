Sarri punge Inzaghi: «Raccolgo gestione con 4° posto come risultato top!»

Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla viglia di Sassuolo-Lazio, ha parlato della lotta scudetto in Serie A e delle gestioni tecniche precedenti del club biancocelesti, fra cui figura quella di Simone Inzaghi, attuale allenatore dell’Inter

DIFFICILE – Queste le parole di Sarri a proposito della lotta scudetto in Serie A: «Scudetto? Penso a mettere in ordine la mia situazione. l Napoli ha questo vantaggio e gioca come gioca in questo momento ma nel calcio ho visto di tutto».

GESTIONE – Sarri parla a proposito delle precedenti gestioni tecniche alla Lazio: «Lotta Champions? Sono incazzato di questa storia. Io ho raccolto una gestione che ha fatto come top risultato il quarto posto e come bottom l’ottavo posto. Eppure si parlava di grandi campionati della Lazio. Noi siamo quinti e sembra che sia un dramma. La storia degli ultimi 10 anni dei biancocelesti non mi parla di tante Champions League centrate. Se lo facciamo facciamo un campionato miracoloso. Non siamo così lontani, cercheremo di rimanere in lotta»