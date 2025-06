Sarri: «PSG ha dato lezione a tutti. Inter in finale corta mentalmente»

Maurizio Sarri, intervistato da Alfredo Pedullà per Sportitalia, ha analizzato la finale di Champions League dell’Inter e definito i problemi del calcio italiano. I nerazzurri ora sono negli Stati Uniti.

FINALE – Maurizio Sarri si è espresso sulla finale di Champions League: «Penso che il PSG quest’anno abbia dato una lezione a tutti. Ha smesso di fare la squadra con le figurine, inserendo giovani di grande motivazione e talento. E, con una formazione che sembrava ridimensionata, sono andati a vincere dove avevano sempre fallito. Luis Enrique il miglior allenatore al mondo? In questo momento sì. Se la gioca con Guardiola, che non ha fatto un anno eccezionale. Il PSG gioca molto bene e ho ammirato con grande piacere le scelte che ha fatto. L’Inter in finale? Quando arrivi corto mentalmente, contro quelle squadre, se non sei mentalmente in partita, la puoi pagare caramente. E loro hanno pagato»

Inter e Nazionale: i problemi per Sarri

CALCIO ITALIANO – Sarri ha poi analizzato la situazione del calcio italiano oltre all’Inter: «Qui stiamo parlando di Nazionale, che può essere un riflesso del movimento, perché al livello di club anche in campo internazionale abbiamo fatto bene. L’anno scorso secondi nel ranking europeo, quest’anno terzi. A livello di club il movimento sembra in crescita, poi in Nazionale ci sono altre problematiche. Sarebbe inaudito non andare al Mondiale, non è possibile mancare il terzo di fila»