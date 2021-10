Sarri polemico: «Luiz Felipe? Strana squalifica per un saluto ad un amico»

Maurizio Sarri, intervistato su Sky Sport, è ritornato nuovamente a parlare di Lazio-Inter. In particolare, il tecnico biancoceleste, si sofferma sulla squalifica di Luiz Felipe

SQUALIFICA − Sarri ricorda ancora il teso match tra Lazio-Inter. In particolare, l’allenatore biancoceleste, si sofferma sulla squalifica di Luiz Felipe: «Da quello visto in campo e dalle immagini sinceramente mi ha meravigliato che la partita sia finita con 22 giocatori in campo. C’erano gli estremi ampiamente perché la partita finisse con qualche giocatore in campo. Però sono queste le decisioni del Giudice Sportivo e le rispettiamo. Mi sembra strano che un nostro calciatore che va a salutare un amico, anche se fatto in maniera inopportuna, poi alla fine debba anche scontare una squalifica».