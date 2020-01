Sarri: “Paura dell’Inter? Ce l’ho per altro! Lazio momento strepitoso”

Sarri ha commentato Juventus-Parma 2-1 (vedi articolo) intervistato da “Sky Calcio Club”. L’allenatore dei bianconeri fa capire di essere più preoccupato dalla Lazio, che l’ha battuta due volte ed è potenzialmente a -3, che dall’Inter ora a -4.

IN FUGA – La Juventus stacca l’Inter con la sofferta e rocambolesca vittoria per 2-1 sul Parma. Intervistato da Sky Sport, Maurizio Sarri commenta la prestazione e il vantaggio sulle inseguitrici: «Noi avevamo fatto bene anche le due-tre partite prima della sconfitta in campionato (contro la Lazio, ndr). Non mi chiedere i motivi, ma le due partite con la Lazio le abbiamo sbagliate, è una squadra forte ma ci abbiamo messo parecchio del nostro. Sono state due parentesi perché poi la squadra è in crescita. Stasera abbiamo fatto una partita meno pulita del solito, abbiamo la responsabilità di non averla chiusa perché ne abbiamo avuto la possibilità. Fa più paura l’Inter o la Lazio? Io paura nella vita ce l’ho per altre cose. Nel calcio la paura non ce l’ho, la paura ce l’ho per le cose più serie. Anche per la preoccupazione, stiamo parlando di sport. Sappiamo di avere due avversarie fortissime, una in un momento talmente strepitoso che si spera duri poco».