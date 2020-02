Sarri ne recupera due per Juventus-Inter, ecco i dettagli – TS

“Tuttosport” segnala due recuperi importanti in casa Juventus. Per la sfida contro l’Inter Sarri potrà contare su due giocatori in più.

JOLLY DALLA PANCHINA – Probabilmente oggi a Sarri piacerebbe poter sfruttare Douglas Costa contro il Lione. La stagione della Juventus, però, non finirà stasera. Domenica c’è l’Inter e, anche se la partita sarà probabilmente programmata a porte chiuse per fronteggiare l’emergenza coronavirus, poter sfruttare la carta del giocoliere brasiliano per il finale di gara contro i nerazzurri è tutto tranne che un dettaglio. Douglas Costa ha fatto in tempo a partire per Lione ma, visti i precedenti, Sarri non vuole affrettare i tempi. L’obiettivo del tecnico resta quello che aveva annunciato prima dell’ultimo ko dell’ex Bayern: dargli continuità di allenamento e di forma fisica in modo tale da averlo al top per il finale di stagione. Tra il tecnico e Douglas c’è un gran feeling. L’ex Bayern è il primo a voler ripagare la stima dell’allenatore e ha capito che stavolta non deve avere fretta e, soprattutto, dovrà curare ogni dettaglio dentro e fuori dal campo.

ESPERIENZA – Sarri si sfrega le mani per un altro rientro importantissimo: quello del professor Sami Khedira. Il centrocampista tedesco si allena da una settimana in gruppo e ieri ha fatto il suo ritorno tra i convocati dopo lo stop seguito all’intervento di pulizia del ginocchio del 4 dicembre. Stasera l’ex Real Madrid, anche se è segnalato più avanti di Douglas Costa, probabilmente andrà in tribuna. Ma tra l’Inter (domenica) e il Milan (semifinale di Coppa Italia di ritorno, mercoledì) tornerà gradualmente protagonista. La sua esperienza e i suoi inserimenti possono essere fondamentali.