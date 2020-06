Sarri: “Napoli-Inter? C’è un piccolo svantaggio. Vederla? Dipende da Ciro”

Sarri ha appena concluso l’intervista a Rai Sport dopo Juventus-Milan, semifinale di Coppa Italia che ha promosso i bianconeri in finale (vedi articolo). L’allenatore ha risposto a una domanda su Napoli-Inter di domani, rivelando di dover scegliere se vederla in base… al suo cane.

CHI SARÀ L’AVVERSARIO – Maurizio Sarri sarà in finale di Coppa Italia con la Juventus, ma non si sbilancia su Napoli-Inter: «Che ti devo dire? L’importante, in questo momento, è che ci siamo andati noi. Poi domani sera c’è questa partita, che sarà bella sicuramente. È chiaro che il Napoli, come noi, si gioca il fattore campo. Noi senza abbiamo giocato l’andata davanti a cinquantamila spettatori e il ritorno a stadio vuoto, quindi sicuramente è un piccolo svantaggio. Il risultato sembra a favore del Napoli, però in realtà è un risultato ancora in bilico. Vediamo questa partita e prepariamoci a tutte le eventualità. Guardare la partita? Devo vedere Ciro (il cane di Sarri, ndr) che serata ha (ride, ndr)».