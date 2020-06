Sarri: “Lotta scudetto? Inter può rientrare! Perdere punti ora diventa facile”

Condividi questo articolo

Sarri – intervenuto ai microfoni di “Sky Sport 24” – fa un po’ il punto della situazione in vista della ripresa della Coppa Italia prima e del campionato poi. Il tecnico della Juventus non esclude l’Inter dalla corsa scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni

ANOMALIA – Maurizio Sarri fa il punto della situazione in vista di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia e del campionato: «Se siamo pronti? Questo ce lo dirà il campo. Io penso che nessuno staff, nessuna squadra sa a questo punto dove siamo arrivati. Per due semplici motivi: ci troviamo in una fase di post interruzione anomala, nel senso che i giocatori in estate fanno interruzioni di 30 giorni ma rimangono attivi. Questa volta siamo di fronte a un’interruzione passiva, nel senso che i giocatori sono stati per 60 giorni su un divano con piccole attività svolte in casa. È una situazione talmente anomala che non dà certezze sull’efficienza di questo momento, vista anche la mancanza di amichevoli che non si potevano svolgere».

CORSA AL TITOLO – Per Sarri la corsa scudetto non riguarda solo Juventus e Lazio: «Se per lo scudetto c’è anche l’Inter? Con 12 partite da giocare, 13 per l’Inter, bisogna lasciare aperte tutte le possibilità. Anche questo è un nuovo inizio che ha incognite un po’ per tutti, quindi perdere punti in questa fase particolare può essere facilissimo».