Sarri: «Lazio scarica. Acerbi? Espulsione rientrava nel copione del match»

Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Bologna-Lazio, match terminato sul punteggio di 3-0. I biancocelesti saranno i prossimi avversari dell’Inter in Serie A

STANCA – Queste le parole di Maurizio Sarri: «La Lazio era scarica sotto tutti i punti di vista, sia fisico che nervoso. È una partita da prendere in considerazione per capire come siamo arrivati così, ma di dimenticare in fretta. La squadra era stanca, l’ambiente si carica emotivamente dopo tutte queste partite in pochi giorni. Non dovrebbe succedere ma è un discorso di mentalità. La Lazio negli anni è sempre stata una squadra altalenante. È un qualcosa che ci manca e che dobbiamo costruire».

ASSENZA – Sarri parla a proposito dell’assenza di Acerbi in vista del match con l’Inter: «Acerbi? A 15′ dalla fine avevo detto alla panchina che era una classica partita da espulsione. Ed alla fine è arrivata. Purtroppo rientrava nel copione della partita, quando si approccia il match con la testa più leggera»