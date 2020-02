Sarri: “Lazio-Inter? Importante ma non determinante. Per la Juventus…”

Sarri “anticiperà” Lazio-Inter domani, visto che la Juventus è impegnata alle ore 15 contro un Brescia molto rimaneggiato. Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa dello scontro diretto dell’Olimpico, facendo intuire di non essere troppo preoccupato.

IN ATTESA DEGLI ALTRI – Per Maurizio Sarri domani c’è innanzitutto Juventus-Brescia, poi sarà la volta di Lazio-Inter alle ore 20.45. I bianconeri, dopo il KO di Verona, sono a pari punti coi nerazzurri e a +1 sui biancocelesti: «Campionato aperto? A livello di stimoli penso possa essere motivo di ulteriori motivazioni. Era palese fin dall’inizio che questo sarebbe stato un campionato diverso, quindi dobbiamo trovare stimoli da questa situazione. Penso sia stimolante essere lì a giocarci il campionato fino alla fine, quindi potrebbe essere motivo di grandi motivazioni. Quanto è importante Lazio-Inter? Non lo so, non sarà determinante. Partita importante ma non determinante, noi in questo momento dobbiamo pensare alla nostra partita. Dobbiamo pensare a fare il maggior numero di punti possibili e stop, senza stare a guardare troppo i risultati delle altre squadre. Partita importante ma il percorso è ancora lungo, quindi partita non determinante. Partite semplici a priori non esistono: il girone di ritorno è più complesso del girone d’andata, tutte le squadre sono sul pezzo».