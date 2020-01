Sarri: “KO Juventus dipeso da pari Inter? Se cosÃ¬ poca mentalitÃ ! Napoli…”

Sarri: “KO Juventus dipeso da pari Inter? Se così poca mentalità! Napoli…”

Sarri ha parlato ai microfoni di “Sky” al termine di Napoli-Juventus 2-1 (vedi articolo). Il tecnico bianconero ha risposto anche a una domanda relativa al pareggio dell’Inter

JUVENTUS KO – Così Maurizio Sarri: «Se esco preoccupato dal San Paolo? Mi sembra una partita sbagliata a livello di approccio, di intensità nell’interpretazione mentale e di conseguenza fisica. Non possiamo essere quelli di stasera chiaramente, consapevoli di aver perso una partita contro un avversario (Napoli, ndr) che ha fatto il minimo per vincere. Se l’approccio mentale sbagliato può essere dipeso dal fatto che Inter e Lazio non hanno vinto? Se fosse questo a livello di mentalità siamo scarsi. Dovrebbe essere uno stimolo in più un’occasione per allungare, non in meno. Quindi voglio pensare di no. Spero di no, anche nella riunione pre partita ho detto che i risultati degli altri non ci devono interessare. Mancano diciotto partite, con quattordici vittorie andiamo all’obiettivo e stop. Dobbiamo pensare a fare le nostre vittorie senza guardare gli altri. Se poi a livello inconscio è pesata vuol dire che mentalmente in questo momento non siamo completamente centrati».